Минтранс направит в Минфин предложения по обнулению НДС на перелеты в Калининград

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ДЕР. ДВОРИКИ /Владимирская область/, 18 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ в течение недели направит в Минфин предложения по обнулению ставки НДС на авиаперевозки в направлении Калининграда, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Прерогатива изменения налогового законодательства у нас возложена на Министерство финансов, но мы со стороны Министерства транспорта в недельный срок направим свои предложения в Минфин для реализации поручения президента", - сказал он.
При этом Соколов не уточнил, когда соответствующие изменения вступят в силу. "Как правило, налоговые послабления начинают работать с нового налогового цикла, то есть с нового года. Но теоретически возможно все, это должен решить законодатель", - отметил он.
Ранее врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что решение об отмене НДС на авиаперевозки в Калининград может быть принято не ранее января 2018 года.
Пока нулевая ставка НДС для авиакомпаний действует только для перелетов в Крым и из Крыма. Накануне после совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России Владимир Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининград и из Калининграда.