Минтранс РФ разработает межправсоглашение о евразийской комиссии по авиапроисшествиям

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ДЕР. ДВОРИКИ /ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ/, 18 августа. / ТАСС/. Министерство транспорта РФ в сентябре разработает проект межправительственного соглашения, касающегося создания и принципов работы новой евразийской комиссии по расследованию авиапроисшествий, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.
Необходимость создания такого органа в рамках ЕврАзЭС обусловлена тем, что формат Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сегодня не позволяет принимать решения способом консенсуса, сказал он. По словам Соколова, новая структура будет создана в рамках межправсоглашения и не будет подведомственной Минтрансу.
"В рамках этого соглашения, проект которого по поручению совета глав правительств разрабатывается Министерством транспорта РФ, уже будут определены принципы функционирования и работы этой организации", - отметил Соколов. "Мы сделаем это достаточно быстро - буквально в следующем месяце", - добавил министр, отвечая на вопрос о сроках разработки проекта документа.
По информации ряда СМИ, Минтранс на недавно прошедшем заседании ЕврАзЭС предложил создать в качестве замены МАК новую структуру, которая будет заниматься расследованием авиакатастроф. Новая структура может быть организована как в рамках ЕврАзЭС, так и вне его.
В четверг в Минэкономразвития России сообщили, что в целом поддерживают предложение о создании комиссии по расследованию авиационных происшествий в рамках ЕврАзЭС, и соответствующее письмо уже направлено в Минтранс.