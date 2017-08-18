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В Пермском крае запустили новое производство тканей с мембранами для спецодежды

Экономика и бизнес
18 августа, 14:16 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 18, августа. /ТАСС

Сумма инвестиций в проект составляет более 2 млрд рублей

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ПЕРМЬ, 18 августа. /ТАСС/. Новое производство тканей с мембранами и огнезащитным покрытием открылось на базе группы компаний "Чайковский текстиль" в Пермском крае. Как сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона, материалы предназначены для пошива спецодежды и униформы.

"В рамках переоснащения производства на "Чайковском текстиле" внедрена огнезащитная технология FRall, начат выпуск тканей с мембранами. В новом цехе будут выпускать инновационный текстиль для спецодежды и униформы, а также ткани нового сегмента - для школьной формы. Это позволит осуществить импортозамещение текстильной продукции на рынках гособоронзаказа, спецодежды и школьной формы", - сказали в пресс-службе.

Новый цех предприятия, по данным краевых властей, оснащен современными высокопроизводительными станками Toyota с системой автоматизированного управления и контроля, что позволяет выпускать полотно максимально высокого качества. "Открытие нового ткацкого цеха позволит увеличить объемы производства таких тканей на 18 млн м, повысить эффективность работы ткацкого участка предприятия в пять раз, а также автоматизировать работу персонала", - отметили в правительстве.

По данным министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, полномасштабный проект модернизации производственных мощностей "Чайковского текстиля" рассчитан до 2021 года, сумма инвестиций в проект составляет более 2 млрд рублей. Одним из источников финансирования стал кредит, выданный Фондом развития промышленности при поддержке Минпромторга РФ и руководства Пермского края.

ГК "Чайковский текстиль" - ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы военнослужащих. Предприятие входит в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса страны. На сегодняшний день филиалы "Чайковского текстиля" расположены в 12 городах России и трех странах СНГ, общая численность сотрудников составляет 1,5 тыс. человек.

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