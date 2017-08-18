Два новых резидента появились в ТОР кузбасского моногорода Анжеро-Судженска

КЕМЕРОВО, 18 августа. /ТАСС/. Два новых инвестиционных проекта моногорода Анжеро-Судженск Кемеровской области получили статус резидентов территории опережающего развития (ТОР), созданной осенью 2016 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Соответствующая запись (о присвоение статуса - прим. ТАСС) внесена в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития моногородов страны. Таким образом, ТОСЭР Анжеро-Судженска включает уже три предприятия-резидента", - сказали в пресс-службе. Новыми резидентами стали проекты компаний "ЛесПромМакс" и "Мир".

Первое предприятие планируется создать производство по обработке древесины. Согласно информации, озвученной на заседании инвестсовета при губернаторе Кемеровской области, вложить средства планируют инвесторы из Китая. В предприятие будет направлено 6 млн рублей, создано 26 рабочих мест, из них 20 трудоустроят в четвертом квартале 2017 года. Окупить инвестиции планируется к концу 2019 года.

Вторым резидентном стала компания "Мир". Как сообщалось, инвесторы до конца 2017 года планируют наладить выпуск полистиролбетона (разновидность легкого бетона, композиционный материал) стоимостью 95 млн рублей, продукция которого потребуется для реализации еще трех инвестпроектов общей стоимостью около €165-190 млн - строительства первого за Уралом завода по производству плазмы крови, трубного завода и производства клапанов для различных механизмов в машиностроении.

Анжеро-Судженск получил статус города в 1931 году, градообразующее предприятие - ОАО "Шахтоуправление Анжерское". В городе ведется работа по уходу от монозависимости. В 2016 году в Анжеро-Судженске ввели инженерную инфраструктуру за 1 млрд рублей по соглашению с Фондом развития моногородов.

В сентябре 2016 года здесь была создана ТОР. Первым ее резидентом стало единственное в городе мукомольное предприятие, которое создают на площадке обанкротившегося элеватора. Его запуск планируется в конце сентября 2017 года. Власти ставили задачу привлечь в Анжеро-Судженск не менее восьми резидентов ТОР.