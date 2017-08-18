Крым планирует утроить площадь орошаемых земель к 2020 году

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Крыма планируют к 2020 году увеличить втрое площадь орошаемых земель - с нынешних 15 до 45 тыс. га. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.
"[В Советские годы] орошение у нас было на площади 440 тыс. га. Сегодня мы имеем до 15 тыс. га. Наша задача стоит до 2020 года довести эту цифру до 40-45 тыс. га", - сказал Рюмшин.
Площадь орошаемых земель в Крыму резко снизилась из-за перекрытия Украиной северо-крымского канала. В украинский период полуострова площадь орошаемых земель достигала 120-130 тыс. гектаров. Бывший министр сельского хозяйства региона Андрей Григоренко оценивал в 14 млрд рублей ущерб, который ежегодно несет сельское хозяйство Крыма из-за фактически разрушенной в украинский период системы орошения сельхозземель.
По поручению Минсельхоза РФ в республике создана рабочая группа по развитию систем орошения и мелиорации. Приоритеты при орошении земель в регионе отдают в первую очередь овощеводству, виноградарству и садоводству.
Три года назад, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением. Канал закрывал порядка 90% потребности полуострова в воде, как в питьевой, так и для орошения сельхозземель.
В наиболее сложной ситуации оказались восточные регионы полуострова, где проживает порядка 400 тыс. человек. Проблему решают с помощью бурения скважин и строительства водовода для наполнения водохранилищ, находящихся в этой части полуострова.
Центральный, Западный и Северный Крым не испытывают проблем с водоснабжением благодаря подземным водам.
Рюмшин добавил, что власти республики планируют в течение 5 лет увеличить площадь виноградников с нынешних 13 до 50 тыс. га.
"Поставлена задача - 50 тыс. га виноградников должно быть в Крыму в ближайшие 5 лет", - сказал он. В настоящее время, по его словам, площадь плодоносящих виноградников в регионе составляет 13 тыс. га.
Рюмшин отметил, что в предыдущие годы регион высаживал в среднем 500 га виноградников ежегодно. "Индикатор мы выполняем - до 500 га [виноградников] в год, но стоит задача производить посадки от 5 до 10 тыс. га [в год]. Есть необходимые площади, есть инвесторы, готовые это делать, но у нас есть проблема с саженцами", - пояснил министр.
Он полагает, что решить проблему с саженцами позволит создание собственных питомников по их выращиванию. "Мы в ближайший год-два планируем создать свои питомники [по выращиванию саженцев винограда]", - сказал Рюмшин.
По данным Минсельхоза, в Крыму валовой сбор винограда в 2017 году планируется на уровне 2016 года - 56,3 тыс. тонн при средней урожайности 35,4 ц/га.
Республика Крым, по словам регионального министра, получает от стран Ближнего Востока предложения об экспорте зерна.
"Есть предложения [отправлять крымское зерно] в Сирию, Иран, Ирак, Дубай, Саудовскую Аравию, в страны, которые не выращивают пшеницу. Это решается на уровне Минсельхоза РФ", - сказал он.
Министр признал, что сегодня в условиях санкций у региона нет "сильного экспортера" для отправки ему зерна. "У нас нет сильного экспортера, потому что к нам не заходит фактически ни одно судно. Мы под санкциями. Сегодня выход такой: вывозить наше зерно в Новороссийск, перегружать его там и отправлять дальше", - отметил министр.
Валовой сбор ранних зерновых в Крыму в этом году составил 1,733 млн тонн при средней урожайности 32,5 центнера с гектара. Нынешний урожай в Крыму стал рекордным за последние восемь лет. Впервые с 2009 года была превышена отметка валового сбора в 1,7 млн тонн.