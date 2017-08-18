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"Мегафон" отозвал из московского арбитража иск против ФАС

Экономика и бизнес
18 августа, 15:04 UTC+3

Ранее компания потребовала признать недействительным предупреждение ФАС по тарифам на роуминг

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© Вадим Скрябин/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Мегафон" отозвал из Арбитражного суда Москвы иск против Федеральной антимонопольной службы России, в котором требовал признать недействительным предупреждение службы по тарифам на роуминг. Это следует из картотеки арбитражных дел.

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Суд удовлетворил ходатайство об отказе от заявления 17 августа.

Ранее ФАС предупредила МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2 о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и поездках по России. Компании должны были исполнить предупреждение ФАС до 10-13 августа или направить мотивированный отказ. При этом ни один из операторов не прислал отчет об исполнении предупреждения.

Позже стало известно, что для одного из операторов ведомство продлило срок исполнения предупреждения до 15 декабря.

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