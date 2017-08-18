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Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"

Экономика и бизнес
18 августа, 15:21 дата обновления: 18 августа, 16:08 UTC+3

Отмечается, что "Ак Барс" также сообщил о намерении вступить в ассоциацию

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сбербанк России подал заявление о вступлении в ассоциацию банков "Россия", сообщил журналистам глава организации Анатолий Аксаков по итогам заседания совета ассоциации.

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"Сбербанк подал заявление о вступлении в ассоциацию. У нас ранее в членах не состояли Сбербанк и Газпромбанк. "Ак Барс" также сообщил о намерении вступить к нам ", - сказал он, добавив, что остальные крупные российские банки уже являются членами "России".

Аксаков также сообщил, что общее собрание 13 сентября обсудит вопрос кандидатур на пост главы ассоциации. Ранее сообщалось, что кандидатура первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского может быть рассмотрена в качестве главы после изменения структуры ассоциации.

"Мы не собирались сегодня обсуждать кандидатуры. 13 сентября будет общее собрание ассоциации. Будут приняты изменения в устав ассоциации и изменения о руководящих органах ассоциации. <…> И 13 сентября, поскольку будут изменения в руководящих органах, будут обсуждаться кандидатуры", - сказал Аксаков.

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На заседании также будет рассмотрен вопрос о приеме новых членов в ассоциацию, добавил он. Аксаков отметил, что в пятницу было принято решение создать рабочую группу, которая подготовит документы к общему собранию. "Рабочую группу возглавляю я. Думаю, что заседание рабочей группы будет через неделю или полторы. Сейчас уже есть документы, которые будут дорабатываться. Их разошлют членам рабочей группы и их будут обсуждать", - сказал Аксаков.

Журналистам глава ассоциации пояснил, что в рабочую группу вошли 13 человек: представители региональных, малых, средних банков.

"Там (в рамках работы группы - прим. ТАСС) будут, скорее всего, предложены критерии - не обязательно те критерии, которые устанавливает ЦБ по устойчивости банков. Это могут быть критерии, касающиеся качества корпоративного управления, качество работы банка. Мы должны выработать позицию по тому, какой подход будет применен. Пока ее нет. Есть понимание, что членство в ассоциации должно быть знаком качества, а членство в совете тем более", - сказал Аксаков.

При этом он уточнил, что банки, которые не будут соответствовать установленным критериям, должны будут предоставить план оздоровления кредитной организации.

Уход из АРБ

Крупнейшие банки, среди которых ВТБ, ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк, 17 июля 2017 года приняли решение покинуть Ассоциацию российских банков.

В совместном заявлении они отмечали снижение эффективности деятельности ассоциации, объясняя это неудовлетворительной работой ее руководства. По мнению банков, формируемые в АРБ в настоящее время позиции, выводы и оценки не отражают реального мнения всех участников рынка. При этом необоснованная, по мнению авторов заявления, критика ассоциацией ряда законодательных инициатив, а также деятельности Банка России по очищению банковского рынка от недобросовестных участников, препятствует росту доверия клиентов к банковской системе и развитию конкуренции на финансовом рынке, приводя к ухудшению качества оказываемых банковских услуг.

Как сообщал ранее Аксаков, вышедшие из АРБ банки могут войти в ассоциацию "Россия".

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Темы
Выход крупнейших банков России из АРБ
Персоны
Аксаков, Анатолий Геннадьевич
Страны
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