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База данных типовых проектов нежилого назначения заработает в Подмосковье в 2018 году

Экономика и бизнес
18 августа, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

База уже начала формироваться и включает в себя я база данных уже начала формироваться 12 типовых проектов, позже их число должно вырасти до 30

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Московской области намерены запустить единый банк данных типовых проектов строительства объектов нежилого назначения для бизнеса к середине следующего года. В базу данных войдут порядка 30 проектов по 15 направлениям, которые предприниматели смогут купить напрямую у разработчиков. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник главного управления архитектуры и градостроительства Московской области Владислав Гордиенко.

"У нас самый наиболее страдающий в части проектирования строительства объектов нежилого назначения - малый и средний бизнес. Мы должны создать для бизнеса такую базу данных типовых проектов. Я думаю, что к середине 2018 года мы уже сформируем более достойный объем информации и запустим эту систему", - сказал Гордиенко.

По его словам, указанная база данных уже начала формироваться - пока в ней 12 типовых проектов нежилого назначения для малого и среднего бизнеса. В планах правительства к запуску базы данных планируется расширить систему до 30 проектов по 15 направлениям.

Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов отметил, что на данный момент для бизнеса существует проблема выбора профессионального проектировщика, поскольку "очень часто выбор специалиста идет по принципу "кто дешевле".

"В банке данных были бы те проекты, которые бы проходили через нас и уже получили положительное решение. И тот инвестор, который хочет построить какой-то объект, может, ему было бы проще зайти на информационный ресурс, увидеть необходимый проект и купить его за определенную сумму у разработчика", - отметил вице-губернатор.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе региональной Главархитектуры, на данный момент решается вопрос размещения базы данных: либо на автономном ресурсе, либо на базе регионального портала государственных автономных услуг.

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