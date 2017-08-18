Россия нарастила поставки газа Турции до 17,5 млрд куб. м.

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Россия на текущий момент поставила Турции порядка 17,5 млрд кубометров газа, сказал министр энергетики Александр Новак, выступая на пленарной сессии в рамках международной выставки в Измире.

"В этом году уже поставлено 17,5 млрд кубометров газа", - сказал он.

Директор департамента "Газпрома" Павел Одеров добавил, что Россия увеличила поставки газа на 16% по сравнению с прошлым годом.

"На текущий момент мы увеличили поставку на 16% (к прошлому году - прим. ТАСС). Можно сказать, что мы идем на рекорд", - сказал он.

По его словам, в прошлом году Россия поставила Турции 25 млрд кубометров газа.