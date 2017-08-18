Минэнерго Турции: закладка фундамента под энергоблоки АЭС "Аккую" может пройти в 2017 году

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС /. Церемония закладки фундамента под энергоблоки АЭС "Аккую" может состояться уже а этом году. Об этом заявил в пятницу заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на пленарной сессии в рамках Международной выставки в Измире.

"Мы надеемся, что в этом году мы примем участие в закладке фундамента [энергоблоков] "Аккую" и начнем реализовывать этот проект", - отметил он.

По словам Донмеза, ожидается, что АЭС будет запущена до 2023 года.

Напомним, 14 апреля 2015 года в провинции Мерсин состоялась церемония закладки первого камня на месте будущего строительства портовых сооружений "Аккую".

Для Турции станция в Мерсине является стратегическим проектом. Она станет первой в республике атомной электростанцией.

Россия и Турция договорились совместно сооружать АЭС в 2010 году. Соглашение предусматривает строительство на южном побережье Турции четырех энергоблоков проекта "АЭС-2006" с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 4800 МВт. В год станция будет вырабатывать 35 млрд Квт/ч электричества.