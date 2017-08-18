"Швабе" запустит производство оптоволокна для медицинских лазеров до конца 2017 года

ТАСС, 18 августа. Оптоволокно для работы твердотельных лазеров в стоматологии, офтальмологии и лазерной хирургии запустят в серийное производство в России в конце 2017 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба холдинга "Швабе", специалисты которого занимались разработкой.

В пресс-службе отметили, что в отличие от традиционного оптоволокна с круглой сердцевиной разработка изготовлена из кварцевого стекла и благодаря квадратной форме сердцевины обеспечивает более равномерное распределение мощности потока энергии по сечению пучка.

"Новое оптическое волокно разработано специалистами Научно-исследовательского и технологического института оптического материаловедения Всероссийского научного центра "ГОИ им. С.И. Вавилова" (входит в холдинг "Швабе"). Не имеющее аналогов в России оптоволокно обеспечивает более равномерное распределение мощности по сечению пучка и на 15% снижает потери излучения. Разработка ведется по программе импортозамещения и будет запущена в серийное производство в конце 2017 года", - говорится в сообщении.