"Швабе" запустит производство оптоволокна для медицинских лазеров до конца 2017 года

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ТАСС, 18 августа. Оптоволокно для работы твердотельных лазеров в стоматологии, офтальмологии и лазерной хирургии запустят в серийное производство в России в конце 2017 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба холдинга "Швабе", специалисты которого занимались разработкой.
В пресс-службе отметили, что в отличие от традиционного оптоволокна с круглой сердцевиной разработка изготовлена из кварцевого стекла и благодаря квадратной форме сердцевины обеспечивает более равномерное распределение мощности потока энергии по сечению пучка.
"Новое оптическое волокно разработано специалистами Научно-исследовательского и технологического института оптического материаловедения Всероссийского научного центра "ГОИ им. С.И. Вавилова" (входит в холдинг "Швабе"). Не имеющее аналогов в России оптоволокно обеспечивает более равномерное распределение мощности по сечению пучка и на 15% снижает потери излучения. Разработка ведется по программе импортозамещения и будет запущена в серийное производство в конце 2017 года", - говорится в сообщении.