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На третьем Восточном экономическом форуме обсудят вопросы интеллектуальной собственности

Экономика и бизнес
18 августа, 17:09 UTC+3 ТАСС

Форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября

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ТАСС, 18 августа. Международные системы регистрации изобретений будут представлены в рамках третьего Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пятницу организаторы мероприятия.

"Развитие глобальной экономики определяет тенденции в подаче заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и ставит перед правообладателями вопрос о расширении географического охвата их правовой охраны. В рамках ВЭФ ожидается проведение международного форума на тему "Интеллектуальная собственность: инструменты регионального развития", - говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

Участники дискуссии обсудят, как обеспечить охрану объектов интеллектуальной собственности в разных странах, а также представят международные системы регистрации изобретений, товарных знаков и промышленных образцов. Планируется, что в форуме примут участие руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев, главы зарубежных патентных ведомств из КНР, Японии, Республики Кореи, Монголии, Республики Беларусь, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также представители Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и других международных патентных организаций.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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