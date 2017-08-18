Экспорт товаров из Нижегородской области в Белоруссию вырос в полтора раза

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 августа. /ТАСС/. Экспорт товаров из Нижегородской области в Республику Беларусь за первое полугодие 2017 года увеличился в 1,5 раза и составил $345,6 млн. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
"Рост товарооборота с Белоруссией во многом обеспечен за счет увеличения несырьевого экспорта, в первую очередь, за счет оборудования для ядерных реакторов - в два раза, электрических машин - на 90%, а также наземного транспорта и его частей - в два раза", - приводят слова вице- губернатора региона Евгения Люлина в пресс-службе.
Объем импорта увеличился на 3,6%, он достиг $83,4 млн. Вырос и товарооборот между Нижегородской областью и Республикой Беларусь на 38,5% и составил 429 млн рублей, отметили в пресс-службе. Благодаря этим показателям, Белоруссия вышла на первое место из стран - внешнеторговых партнеров региона.
"Статистические данные подтверждают, что стратегическая задача президента Лукашенко [президент Республики Беларусь Александр Лукашенко] и губернатора Валерия Шанцева по росту товарооборота между Нижегородской областью и Республикой Беларусь до $1 млрд может быть достигнута уже до конца этого года либо в перспективе следующего года", - цитируют в пресс-службе Люлина.
В 2005 году был создан Совет делового сотрудничества (СДС) Нижегородской области и Республики Беларусь. Цель СДС - содействие развитию торгово-экономического, научно- технического и гуманитарного сотрудничества между сторонами. Также для укрепления промышленно-кооперационных связей в Минске с 2002 года действует Представительство Нижегородской области, а в Нижнем Новгороде работает отделение Посольства Республики Беларусь в РФ.