Поставки снегоходов в Россию сократились в 10 раз благодаря импортозамещению

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Меры господдержки позволили отечественным производителям снегоходов и мотовездеходной техники значительно увеличить долю на российском рынке. Об этом в пятницу в Рыбинске журналистам сообщил директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Евгений Корчевой.

"Отрасль имеет очень большой потенциал, прежде всего это импортозамещение. Благодаря мерам господдержки у нас импорт аналогичной техники [снегоходы, мотовездеходная техника] в Российскую Федерацию сократился практически в 10 раз в последние три года. Сейчас импорт - это примерно 50% на нашем рынке", - сказал Корчевой.

По его словам, важным фактором стимулирования отечественного производства должна стать реализация комплекса мер поддержки на федеральном и региональном уровнях.

"Уже сегодня министерство ввело ряд специальных мер поддержки производителей машиностроительной техники - от этапа разработки до стимулирования продаж. В их числе - механизмы федерального и регионального Фондов развития промышленности, мероприятия, связанные с выпуском пилотных партий продукции, по поддержке спроса", - пояснил Корчевой.

Выездное совещание Министерства промышленности и торговли РФ состоялось 18 августа в Рыбинском районе Ярославской области на базе предприятия "Русская механика". В совещании приняли участие представители Российского экспортного центра, руководство департамента инвестиций и промышленности региона, российские отраслевые производители. Основной темой обсуждения стали вопросы развития производства отечественной внедорожной техники.