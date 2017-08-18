Минэнерго подготовит предложение по поставкам белорусских нефтепродуктов через порты РФ

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Минэнерго России в ближайшее время разработает предложение по обязательному использованию белорусскими производителями нефтепродуктов российской транспортной инфраструктуры при перевалке грузов.

Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы такое поручение получили и сейчас начали прорабатывать детали", - сказал министр. По его словам, Минэнерго "соберет аналитику в ближайшее время и сможет предложить вариант".

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обязать белорусские НПЗ использовать российские морские порты при экспорте нефтепродуктов.