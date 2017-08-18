Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ и Турция 13 сентября обсудят снятие ограничений на поставки сельхозпродукции

Экономика и бизнес
18 августа, 17:43 дата обновления: 18 августа, 18:06 UTC+3

Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил того, что ограничения могут снять до 20 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Россия и Турция 13 сентября обсудят снятие ограничений на поставки сельхозпродукции на российский рынок.

Об этом сообщил журналистам сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии и министр энергетики РФ Александр Новак.

"Первая консультация (по снятию ограничений на поставку в Россию турецких томатов, кабачков и др. - прим. ТАСС) прошла на Измирской международной ярмарке, она состоялась вчера. Договорились, что 13 сентября будет проведена рабочая группа по сельскому хозяйству в рамках межправкомиссии", - сказал он, добавив, что к следующей встрече уже будут разработаны необходимые документы на все виды сельхозпродукции.

"По томатам отдельно будут подготовлены предложения по либерализации, но контрактные параметры будут проработаны между сельскохозяйственными министерствами", - уточнил Новак.

По его словам, снятие ограничений может произойти до 20 октября. "Да, конечно (велик шанс отмены ограничений до 20 октября - прим. ТАСС). Мы сегодня обсуждали срок, это 13 сентября. Мы уверены, что к межправительственной комиссии все будет понятно", - заявил он, отвечая на вопрос, будет ли полностью урегулирован вопрос по поставкам к межправкомиссии, которая пройдет 20 октября в Татарстане.

Новак также отметил, что Россия подняла вопрос допуска российских экспортеров мяса говядины и птицы на турецкий рынок. "Мы обозначили вопрос о снятии запрета и о разрешении поставок в Турцию мяса говядины и птицы, той продукции животноводческой, что производится в России, и на которой есть определенный запрет. Мы считаем, что между предприятиями и министерствами должны быть проведены консультации и выработаны решения", - заявил он. Новак отметил, что снятие ограничений на сельскохозяйственную и животноводческую продукцию должно проходить с двух сторон.

Турецкие специалисты 10 июля начали инспекции российских производителей говядины и баранины. Инспекция проходит в трех областях: в Брянской и Оренбургской проверяют говядину, в Московской области - баранину. Официальные результаты проверок пока не представлены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день
2
Дело о массовой драке на Хованском кладбище Москвы направлено в суд
3
Теракты в Каталонии. Хроника событий
4
Сбербанк решил вступить в ассоциацию банков "Россия"
5
Четвертый подозреваемый задержан в связи с терактами в Каталонии
6
Лимузин Ельцина выставили на продажу за 19,7 млн рублей
7
По разные стороны баррикад: сравнение вооруженных сил КНДР и Южной Кореи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама