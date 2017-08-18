РФ и Турция 13 сентября обсудят снятие ограничений на поставки сельхозпродукции

ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Россия и Турция 13 сентября обсудят снятие ограничений на поставки сельхозпродукции на российский рынок.

Об этом сообщил журналистам сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии и министр энергетики РФ Александр Новак.

"Первая консультация (по снятию ограничений на поставку в Россию турецких томатов, кабачков и др. - прим. ТАСС) прошла на Измирской международной ярмарке, она состоялась вчера. Договорились, что 13 сентября будет проведена рабочая группа по сельскому хозяйству в рамках межправкомиссии", - сказал он, добавив, что к следующей встрече уже будут разработаны необходимые документы на все виды сельхозпродукции.

"По томатам отдельно будут подготовлены предложения по либерализации, но контрактные параметры будут проработаны между сельскохозяйственными министерствами", - уточнил Новак.

По его словам, снятие ограничений может произойти до 20 октября. "Да, конечно (велик шанс отмены ограничений до 20 октября - прим. ТАСС). Мы сегодня обсуждали срок, это 13 сентября. Мы уверены, что к межправительственной комиссии все будет понятно", - заявил он, отвечая на вопрос, будет ли полностью урегулирован вопрос по поставкам к межправкомиссии, которая пройдет 20 октября в Татарстане.

Новак также отметил, что Россия подняла вопрос допуска российских экспортеров мяса говядины и птицы на турецкий рынок. "Мы обозначили вопрос о снятии запрета и о разрешении поставок в Турцию мяса говядины и птицы, той продукции животноводческой, что производится в России, и на которой есть определенный запрет. Мы считаем, что между предприятиями и министерствами должны быть проведены консультации и выработаны решения", - заявил он. Новак отметил, что снятие ограничений на сельскохозяйственную и животноводческую продукцию должно проходить с двух сторон.

Турецкие специалисты 10 июля начали инспекции российских производителей говядины и баранины. Инспекция проходит в трех областях: в Брянской и Оренбургской проверяют говядину, в Московской области - баранину. Официальные результаты проверок пока не представлены.