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Новак: украинская ГТС без модернизации неконкурентоспособна

Экономика и бизнес
18 августа, 17:59 UTC+3 ИЗМИР 18, августа. /ТАСС

Министр назвал ГТС технологически устаревшей

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ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Газотранспортная система Украины без модернизации неконкурентоспособна в сравнении с новыми газопроводами "Газпрома", считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Газотранспортная система Украины она не просто старая, она технологически устаревшая. И все новые проекты: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" реализуются по совершенно новым технологиям инновационным и более деловым, конкурентоспособными с большими параметрами давления, скорости передачи, меньшими потерями. Украинская транспортная система, если ее не модернизировать, неконкурентноспособна", - сказал он журналистам.

Ранее агентство Moody’s в отчете сообщило, что новые санкции США могут помешать "Газпрому" использовать проектное финансирование при реализации строительства газопровода "Северный поток - 2", а также ослабить переговорные позиции о тарифах на транзит газа через Украину.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон, кодифицирующий действующие санкции США в отношении определенных российских компаний, банков и физических лиц и позволяющий президенту США расширить санкции с тем, чтобы их действие распространялось на строительство российских экспортных газопроводов.

В настоящее время "Газпром" строит ряд газопроводов в рамках стратегии диверсификации экспортных маршрутов и повышения надежности и эффективности экспортных поставок газа. К таким проектам относятся "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", строительство которых компания планирует завершить к концу 2019 года, когда истекает срок действия ее текущего контракта на транзит газа через Украину. "Северный поток - 2" должен связать Россию с Германией через Балтийское море, а "Турецкий поток" свяжет Россию с Турцией через Черное море.

По оценкам "Газпрома", "Северный поток - 2", стоимость которого составляет €9,5 млрд, позволит ему осуществлять транспортировку 1 тыс. кубометров газа на 100 км за $2,1, что на 20% ниже текущих транзитных тарифов с Украиной.

В конце 2019 года истекает срок действия договора между "Газпромом" и Украиной о транзите газа. Ранее "Газпром" рассчитывал, что с запуском "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" годовой объем транзита газа через Украину может сократиться до 15 млрд кубометров с 80 млрд кубометров (по состоянию на 2016 года).

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Трамп, Дональд Новак, Александр Валентинович
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