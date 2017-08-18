Источник: 18 августа телеканал Life работает последний день

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Телеканал "Лайф" в пятницу 18 августа, работает последний день, после чего его вещание будет прекращено, но останутся другие проекты. Об этом сообщил ТАСС источник в холдинге.
Ранее РБК сообщило, что медиапроект Life в рамках стратегии развития планирует сократить новостное эфирное вещание, которое повлечет сокращение штата сотрудников.
"Остается только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается (телевещание). На частоте будет обращение к телезрителям, следить за новостями лайфа на сайте и в соцсетях", - пояснил собеседник агентства.
Он также уточнил, что будут сокращены 90 человек, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.