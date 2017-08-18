Bloomberg: твиты Трампа оценили в $2 млрд

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ТАСС, 18 августа. Компания Twitter Inc. потеряет $2 млрд рыночной стоимости, если президент США Дональд Трамп перестанет пользоваться своим Twitter-аккаунтом, сообщает Bloomberg.
Агентство ссылается на данные аналитика компании Monness Crespi Hardt & Co. Джеймса Какмака.
"Нет лучшей бесплатной рекламы, чем президент США", - заявил Какмак, отметив, что, если Трамп перестанет публиковать твиты, это не повлечет отток пользователей сервиса, однако стоимость нематериальных активов компании снизится.
Трамп завел аккаунт в Twitter в 2009 году, с тех пор он написал более 35 тыс. твитов, у него более 36 млн подписчиков.
Twitter - сервис микроблогов для публичного обмена короткими сообщениями. Его ежемесячная аудитория в 2016 году достигла почти 320 млн человек. Рыночная капитализация компании на данный момент составляет $$11,7 млрд. Зарабатывает Twitter главным образом за счет рекламы и лицензирования данных. Выручка компании по итогам 2016 года достигла $2,52 млрд, чистый убыток - $456 млн.