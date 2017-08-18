В Петербурге уничтожили более 160 кг санкционных продуктов, попавших в магазины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Более 160 кг продовольствия из европейских стран уничтожено на полигоне под Петербургом. Как сообщили в пятницу в Северо-Западном таможенном управлении (СЗТУ), санкционный товар обнаружили в магазинах Фрунзенского и Невского районов города.

"В ходе проверки торговых точек, принадлежащих трем индивидуальным предпринимателям, в продаже выявлена санкционная продовольственная продукция, произведенная на территории стран Евросоюза. На прилавках и в складских помещениях частных магазинов на момент проверки находилось около 106 кг сыра, свыше 16 кг сливочного масла, 15 кг йогуртов, а также примерно 30 кг колбасы, колбасных изделий и паштетов", - сказали в пресс-службе СЗТУ.

Контролирующие органы изъяли санкционные товары, после чего уничтожили их на полигоне. Общий вес продукции составил 167 кг. Проверку проводили совместно работники таможни, прокуратуры и Россельхознадзора.

В таможне отметили, что объемы ввоза санкционных продуктов снижаются с каждым годом. Если за 2015 год в СЗФО было изъято и уничтожено более 2 тонн таких продуктов, то за 2016-й - около тонны. Нынешняя партия - второе крупное изъятие за 2017 год, в апреле было изъято около 300 кг санкционных товаров.