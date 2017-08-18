Россия сняла временные ограничения с трех предприятий Белоруссии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор снял временные ограничения на поставки продукции в Россию с белорусских предприятий ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Рогачевский МКК" и ОАО "Молочные горки", говорится в сообщении фитосанитарной службы.

При этом в отношении данной продукции сохранится режим усиленного лабораторного контроля, отмечает Россельхознадзор.

Решение о восстановлении поставок было принято с учетом переговоров с белорусской стороной, а также гарантий со стороны замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Александра Субботина, уточнили в российском ведомстве.

Россельхознадзор 18 августа временно ограничил поставки продукции с четырех белорусских предприятий, среди которых фигурировало предприятие "Савушкин продукт". Данные меры были связаны с несоответствием продукции нормам и требованиям России и Евразийского экономического союза, пояснила тогда служба.