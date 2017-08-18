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Первая "Комета" на подводных крыльях может начать курсировать по Черному морю в 2018 году

Экономика и бизнес
18 августа, 19:58 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 18, августа. /ТАСС

Стоимость проекта оценивается примерно в 2 млрд рублей

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КРАСНОДАР, 18 августа. /ТАСС/. Ярославский судостроительный завод "Вымпел" завершает строительство первого судна "Комета-120М" на подводных крыльях, которое, как планируется, начнет курсировать по Черному морю уже в следующем году, сообщил в пятницу ТАСС начальник управления гражданского судостроения предприятия Сергей Мазохин.

"Мы в рамках проекта с Минпромторгом прорабатываем этот вопрос. Принципиальное понимание есть, что наш проект одобрен, и мы планируем, что в 2018 году ставим ["Комету"] на линию", - сказал Мазохин.

По данным завода, новое судно будет работать на маршрутах Черноморского бассейна, к октябрю строительство корабля должно быть закончено. Уже завершены самые сложные элементы - корпус и крыло, а с декабря по февраль, когда на Черном море будет сезон штормов, запланированы его испытания. "Будем испытывать во всех режимах эксплуатации - большие волны, ветровой режим, чтобы понять, на что судно способно. В начале мая будут пробные рейсы, потом поставим на регулярный маршрут", - уточнил представитель "Вымпела".

По его словам, создание первого судна ведется с 2013 года за счет средств завода. При поддержке Минпромторга планируется построить еще две "Кометы" в 2019-м и столько же - в 2020 году. Стоимость проекта оценивается примерно в 2 млрд рублей. Программа может корректироваться в зависимости от успешности проекта на различных этапах.

Предполагается, что эксплуатировать корабль будет оператор, в качестве одного из вариантов рассматривается структура, которую организует концерн "Калашников". "Интерес во всем мире (к новой "Комете" - прим. ТАСС) очень большой, в будущем надеемся на зарубежных заказчиков, потому что у нее исключительное преимущество по экономичности и эксплуатации судов", - отметил Мазохин.

Он добавил, что финишные работы будут проводиться на заводе "Море" в крымской Феодосии. Завод строил малые скоростные суда, в том числе, класса "Комета" для России и зарубежья.

Суда класса "Комета-120М"

"Комету", предшественницу разрабатываемой ныне "Кометы-120М", начали производить еще в советское время. Тогда выпустили около сотни таких кораблей, часть из которых пошла на экспорт. Это сравнительно небольшое (35 м в длину и 11 в ширину) быстроходное судно, предельная скорость которого составляла 60 км в час. Вместимость "Кометы" в среднем составляла 120 пассажиров.

В 2019 году планируется запустить регулярное морское сообщение между Сочи и крымскими курортами. В июне сообщалось, что для проекта рассматриваются три модели судов - "Комета-120М", катамаран Средне-Невского судостроительного завода в Санкт-Петербурге и "А-145" Зеленодольского завода имени Горького.

По словам руководителя судостроительного завода "Вымпел" Олега Белкова, "Комета-120М" экономичнее других судов. Корабль движется, опираясь на воду одним крылом, и не соприкасается другими частями с водой, а значит, площадь соприкосновения по сравнению со стандартными кораблями у него в десятки раз меньше. Благодаря этому кораблю нужно в разы меньше топлива, чем остальным кораблям. Это влияет и на стоимость билетов - они будут стоить в районе 1500 рублей.

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