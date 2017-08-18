Минфин не ставил вопрос о кадровых изменениях в Северной Осетии

Эпизоды наступления русской армии 1917 года воссоздадут под КалининградомСеверо-Запад 19 августа, 0:59
Телеканал Life прекратил вещаниеЭкономика и бизнес 19 августа, 0:43
"Ювентус" начинает борьбу за седьмой подряд титул чемпиона Италии по футболуСпорт 19 августа, 0:28
Контадор стартует в заключительной велогонке в карьере - "Вуэльте Испании"Спорт 19 августа, 0:18
МЧС РФ с 1993 года провело за рубежом более 430 гуманитарных операцийОбщество 19 августа, 0:16
"Спартак" сыграет с "Локомотивом" в субботнем матче чемпионата России по футболуСпорт 19 августа, 0:15
"Бавария" победила "Байер" в стартовом матче чемпионата Германии по футболуСпорт 19 августа, 0:07
El Pais: все четверо подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне ликвидированыМеждународная панорама 18 августа, 22:52
США не собираются оставаться в Сирии после разгрома ИГМеждународная панорама 18 августа, 22:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИКАВКАЗ, 18 августа. /ТАСС/. Министерство финансов Российской Федерации в письме руководству Северной Осетии не поднимало вопрос о кадровых перестановках. Соответствующий комментарий был опубликован в пятницу на сайте ведомства.
Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" сообщила, что замминистра финансов Леонид Горнин в письме в адрес главы Северной Осетии Вячеслава Битарова потребовал привести в порядок бюджет республики, а также отметил, что Минфин может получит право инициировать отставки глав регионов.
"В связи с публикацией в газете "Коммерсантъ" Минфин уточняет, что не ставил вопрос о кадровых изменениях в руководстве Республики Северная Осетия - Алания", - говорится в сообщении Минфина.
"В письме, направленном в адрес главы Республики Северная Осетия - Алания, даны рекомендации по оптимизации расходных обязательств республики, совершенствованию нормативной базы, повышению эффективности управления региональными финансами", - пояснили в ведомстве.
Как отметили в Минфине, аналогичные письма и рекомендации регулярно направляются руководителям всех регионов России. В ведомстве это назвали стандартной практикой. "В рамках своей текущей работы министерство направляет в адрес руководителей регионов выводы о ситуации в бюджетной сфере, оказывает методологическую и иную поддержку, необходимую для повышения сбалансированности бюджетов субъектов", - говорится в сообщении.