Минфин не ставил вопрос о кадровых изменениях в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 августа. /ТАСС/. Министерство финансов Российской Федерации в письме руководству Северной Осетии не поднимало вопрос о кадровых перестановках. Соответствующий комментарий был опубликован в пятницу на сайте ведомства.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" сообщила, что замминистра финансов Леонид Горнин в письме в адрес главы Северной Осетии Вячеслава Битарова потребовал привести в порядок бюджет республики, а также отметил, что Минфин может получит право инициировать отставки глав регионов.

"В связи с публикацией в газете "Коммерсантъ" Минфин уточняет, что не ставил вопрос о кадровых изменениях в руководстве Республики Северная Осетия - Алания", - говорится в сообщении Минфина.

"В письме, направленном в адрес главы Республики Северная Осетия - Алания, даны рекомендации по оптимизации расходных обязательств республики, совершенствованию нормативной базы, повышению эффективности управления региональными финансами", - пояснили в ведомстве.

Как отметили в Минфине, аналогичные письма и рекомендации регулярно направляются руководителям всех регионов России. В ведомстве это назвали стандартной практикой. "В рамках своей текущей работы министерство направляет в адрес руководителей регионов выводы о ситуации в бюджетной сфере, оказывает методологическую и иную поддержку, необходимую для повышения сбалансированности бюджетов субъектов", - говорится в сообщении.