В яичной продукции в Болгарии обнаружен фипронил

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СОФИЯ, 18 августа. /ТАСС/. Болгария получила уведомление о поступлении в страну партии яичного продукта со следами фипронила. Об этом сообщило в пятницу министерство сельского хозяйства, лесного хозяйства и продовольствия.
"Партия яичного порошка с фипронилом, всего около 500 кг, была получена из Германии. Агентство по безопасности продуктов питания предприняло необходимые действия по выявлению загрязненного продукта. При обнаружении он будет выведен из торговой сети, а потребители будут своевременно проинформированы", - говорится в сообщении министерства.
11 августа 2017 года представители Еврокомиссии объявили об обнаружении в 15 странах ЕС, а также в Словакии и Гонконге, куриных яиц, зараженных фипронилом. Этот химикат используется для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами. По данным Всемирной организации здравоохранения, это вещество может вызвать у человека поражение печени, почек и щитовидной железы в том случае, если в больших объемах накопится в организме.