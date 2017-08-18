США начали расследование возможных нарушений Китаем прав американских компаний

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ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в пятницу объявил о начале расследования по факту предположительного нарушения Китаем интеллектуальных прав американских компаний. Об этом сообщило агентство Reuters.