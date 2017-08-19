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Телеканал Life прекратил вещание

Экономика и бизнес
19 августа, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Телеканал призвал зрителей смотреть новости проекта в социальных сетях и на сайте

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Телеканал Life обратился в субботу к телезрителям с просьбой отныне смотреть новости проекта в его социальных сетях и на сайте.

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"Уважаемые телезрители, новости телеканала Life теперь смотрите в социальных сетях и на сайте life.ru", - говорится в размещенном в качестве заставки обращении, которое адресовано зрителям канала.

В четверг источник в холдинге News Media, в состав которого входит проект, сообщил ТАСС, что пятница, 18 августа, станет последним днем работы телеканала Life.

Собеседник агентства уточнил, что будут сокращены 90 сотрудников, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.

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