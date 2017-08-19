Телеканал Life прекратил вещание

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Телеканал Life обратился в субботу к телезрителям с просьбой отныне смотреть новости проекта в его социальных сетях и на сайте.

"Уважаемые телезрители, новости телеканала Life теперь смотрите в социальных сетях и на сайте life.ru", - говорится в размещенном в качестве заставки обращении, которое адресовано зрителям канала.

В четверг источник в холдинге News Media, в состав которого входит проект, сообщил ТАСС, что пятница, 18 августа, станет последним днем работы телеканала Life.

Собеседник агентства уточнил, что будут сокращены 90 сотрудников, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.