Телеканал Life прекратил вещание

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Телеканал Life обратился в субботу к телезрителям с просьбой отныне смотреть новости проекта в его социальных сетях и на сайте.
"Уважаемые телезрители, новости телеканала Life теперь смотрите в социальных сетях и на сайте life.ru", - говорится в размещенном в качестве заставки обращении, которое адресовано зрителям канала.
В четверг источник в холдинге News Media, в состав которого входит проект, сообщил ТАСС, что пятница, 18 августа, станет последним днем работы телеканала Life.
Собеседник агентства уточнил, что будут сокращены 90 сотрудников, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.