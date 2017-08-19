Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря внести изменения в законодательство о внеплановых проверках бизнесменов, в соответствии с которыми их число не должно превышать 30% от плановых, а продолжительность не должна превышать 10 рабочих дней. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля в субботу.

"Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ: обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: ограничение количества внеплановых проверок, проводимых каждым органом контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно (не более 30% от количества плановых проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения плановых проверок каждого органа контроля (надзора), " - говорится в тексте поручения.

Исключением станут внеплановые проверки, инициированные в связи с причинением вреда (или возникновением такой угрозы) жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Кроме того, президент РФ распорядился сократить срок проведении внеплановых проверок в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей до 10 рабочих дней.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что доля внеплановых проверок среди всех проверок бизнеса в России достигла 75%. В надзорном ведомстве также отметили, что в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей контролирующими органами в 2016 году было проведено 1,706 млн проверок, из них 1,276 млн были внеплановыми. Таким образом, они составили 74,7% от общего числа проверок бизнеса.