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Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса

Экономика и бизнес
19 августа, 11:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Согласно поручению президента РФ, число проверок не должно превышать 30% от плановых, а их продолжительность должна быть не больше 10 рабочих дней

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря внести изменения в законодательство о внеплановых проверках бизнесменов, в соответствии с которыми их число не должно превышать 30% от плановых, а продолжительность не должна превышать 10 рабочих дней. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля в субботу.

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"Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ: обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: ограничение количества внеплановых проверок, проводимых каждым органом контроля (надзора) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ежегодно (не более 30% от количества плановых проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения плановых проверок каждого органа контроля (надзора), " - говорится в тексте поручения.

Исключением станут внеплановые проверки, инициированные в связи с причинением вреда (или возникновением такой угрозы) жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Кроме того, президент РФ распорядился сократить срок проведении внеплановых проверок в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей до 10 рабочих дней.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что доля внеплановых проверок среди всех проверок бизнеса в России достигла 75%. В надзорном ведомстве также отметили, что в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей контролирующими органами в 2016 году было проведено 1,706 млн проверок, из них 1,276 млн были внеплановыми. Таким образом, они составили 74,7% от общего числа проверок бизнеса.

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