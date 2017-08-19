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Калининградская область поднялась на 32 позиции в рейтинге инвестпривлекательности АСИ

Экономика и бизнес
19 августа, 14:38 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, августа. /ТАСС

Гендиректор АСИ отметила, что регион показывает положительную динамику "по созданию инфраструктуры для бизнеса и условий для предпринимателей"

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КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Калининградская область демонстрирует высокую динамику инвестиционной привлекательности, за год регион поднялся более чем на 30 позиций в общенациональном рейтинге по этому показателю, сообщила в субботу генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Буквально за один год, 2016-2017, Калининградская область поднялась на 32 ступени в общенациональном рейтинге инвестиционной привлекательности. Это очень хороший результат, это оценка бизнеса", - сказала Чупшева в Калининграде по итогам встречи с врио губернатора Антоном Алихановым.

По словам главы АСИ, "регион (Калининградская область) - один из пяти, который показал такую серьезную динамику, такой скачок". Чупшева подчеркнула, что речь идет "по сути фронтально о движении по всем направлениям: и по созданию инфраструктуры для бизнеса, и по созданию условий для предпринимателей".

Хорошие результаты, по оценке гендиректора АСИ, демонстрирует Калининградская область по выполнению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов. Процент выполнения по целевым моделям составляет 62%, а одна целевая модель - по формированию регионального законодательства - уже завершена, сказала она.

"Пока у нас по Калининградской области никаких вопросов нет. Считаем, что нужно не сбавлять, а, наоборот, набирать темп в этой работе, и мы уже ждем лучших практик для других регионов", - отметила генеральный директор АСИ.

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