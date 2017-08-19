Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Французские сыроделы разработали новый сорт сыра для предприятия в Алтайском крае

Экономика и бизнес
19 августа, 15:46 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 19, августа. /ТАСС

Директор Усть-Калманского маслосырзавода заявил, что французского специалиста вдохновили алтайские луга и качество местного молока

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 19 августа. /ТАСС/.Новый сорт сыра Maitre fromager презентовали в субботу в Алтайском крае на ежегодном гастрономическом фестивале "Дни алтайского сыра". Этот сыр сыроварам Усть-Калманского маслосырзавода, действующего в одноименном районе региона, помог создать сыродел из Франции, сообщил журналистам директор предприятия Алексей Крысанов.

"Сыр Maitre fromager - из группы полутвердых сыров, скорее относящихся к сегменту премиум. Мы выпустили его с помощью французских сыроделов, приехавших из провинции Франш-Конте (объединенный регион Франции Бургундия - Франш-Конте - прим. ТАСС)", - сказал Крысанов, добавив, что французского сыродела вдохновили алтайские луга и качество местного молока.

По словам директора предприятия, первая партия нового алтайского сыра по французской рецептуре выпущена в объеме около 10 тонн. Распространять ее планируется по всей стране, как и другую продукцию завода - в 2017 году на предприятии намерены выйти на 3,5 тыс. тонн сыров в год к 2,1 тыс. в 2016 году. В то же время Крысанов отметил, что одной из острых проблем для сыроделов являются подделки.

"Мы находим много подделок под нашу продукцию, и сети, не стесняясь, выкладывают товар, который неизвестно откуда произошел. Часто это продукт очень сомнительного качества. Сложно оценить, какой процент наших сыров подделывают, но за последние буквально два-три месяца мы обнаружили порядка пяти фактов фальсификата, в том числе в крупных известных сетях", - сказал руководитель маслосырзавода.

По словам первого заместителя председателя правительства края Александра Лукьянова, именно то, что алтайский сыр и другие продукты питания, произведенные в регионе, пользуются популярностью, провоцирует подделки. В крае за 2016 год было выявлено до 110 случаев фальсификата, а именно алтайской продукции - до 19 случаев.

"Четвертый год в крае работает комиссия по борьбе с фальсификатами, и ,в первую очередь, мы занимались молочной продукцией. В этом году снижение количества подделок примерно на 2 -27%: мы ужесточали требования, накладываются ощутимые штрафные санкции - раньше были несколько тысяч рублей, а сейчас от 200 тыс.", - сообщил Лукьянов.

Современное сыроделие на Алтае

В то же время, по словам Лукьянова, за последние четыре-пять лет выпуск легальных алтайских сыров, в том числе, благодаря политике импортозамещения, увеличился почти в два раза - с 42 тыс. до 83,4 тыс. тонн в 2016 году. Такой же или чуть больший объем, по прогнозам, должна дать отрасль в 2017 году.

Гастрономический фестиваль "Дни алтайского сыра" прошел в регионе в субботу, в этом году он состоялся в 11 раз - 30 предприятий края представили здесь свою лучшую продукцию, провели игры и мастер-классы по знакомству с сырной и молочной продукцией региона. Праздник был приурочен к 115-летию отрасли в регионе и к 80-летию Алтайского края.

Как отмечают местные власти, по итогам 2016 года алтайские предприятия занимают первое место в стране по производству сыров и сырных продуктов. Производством сыров и сырных продуктов в крае занимаются 39 предприятий. В 2016 году объем производства в отрасли увеличился на 0,4%. На данный момент в регионе производятся все виды сыров: твердые, полутвердые, мягкие, рассольные и плавленые. Более 70% алтайских сыров вывозятся за пределы региона, в том числе за рубеж.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте
2
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
3
В Москве простились с Верой Глаголевой
4
СК установил личность напавшего на прохожих в Сургуте
5
Полиция заявила, что мишенью нападавшего в Турку были женщины
6
Житель Красноярского края получил "Ниву" за гигантский помидор
7
Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Сургута
Темы дня
Новости партнеров
Реклама