Французские сыроделы разработали новый сорт сыра для предприятия в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 19 августа. /ТАСС/.Новый сорт сыра Maitre fromager презентовали в субботу в Алтайском крае на ежегодном гастрономическом фестивале "Дни алтайского сыра". Этот сыр сыроварам Усть-Калманского маслосырзавода, действующего в одноименном районе региона, помог создать сыродел из Франции, сообщил журналистам директор предприятия Алексей Крысанов.

"Сыр Maitre fromager - из группы полутвердых сыров, скорее относящихся к сегменту премиум. Мы выпустили его с помощью французских сыроделов, приехавших из провинции Франш-Конте (объединенный регион Франции Бургундия - Франш-Конте - прим. ТАСС)", - сказал Крысанов, добавив, что французского сыродела вдохновили алтайские луга и качество местного молока.

По словам директора предприятия, первая партия нового алтайского сыра по французской рецептуре выпущена в объеме около 10 тонн. Распространять ее планируется по всей стране, как и другую продукцию завода - в 2017 году на предприятии намерены выйти на 3,5 тыс. тонн сыров в год к 2,1 тыс. в 2016 году. В то же время Крысанов отметил, что одной из острых проблем для сыроделов являются подделки.

"Мы находим много подделок под нашу продукцию, и сети, не стесняясь, выкладывают товар, который неизвестно откуда произошел. Часто это продукт очень сомнительного качества. Сложно оценить, какой процент наших сыров подделывают, но за последние буквально два-три месяца мы обнаружили порядка пяти фактов фальсификата, в том числе в крупных известных сетях", - сказал руководитель маслосырзавода.

По словам первого заместителя председателя правительства края Александра Лукьянова, именно то, что алтайский сыр и другие продукты питания, произведенные в регионе, пользуются популярностью, провоцирует подделки. В крае за 2016 год было выявлено до 110 случаев фальсификата, а именно алтайской продукции - до 19 случаев.

"Четвертый год в крае работает комиссия по борьбе с фальсификатами, и ,в первую очередь, мы занимались молочной продукцией. В этом году снижение количества подделок примерно на 2 -27%: мы ужесточали требования, накладываются ощутимые штрафные санкции - раньше были несколько тысяч рублей, а сейчас от 200 тыс.", - сообщил Лукьянов.

Современное сыроделие на Алтае

В то же время, по словам Лукьянова, за последние четыре-пять лет выпуск легальных алтайских сыров, в том числе, благодаря политике импортозамещения, увеличился почти в два раза - с 42 тыс. до 83,4 тыс. тонн в 2016 году. Такой же или чуть больший объем, по прогнозам, должна дать отрасль в 2017 году.

Гастрономический фестиваль "Дни алтайского сыра" прошел в регионе в субботу, в этом году он состоялся в 11 раз - 30 предприятий края представили здесь свою лучшую продукцию, провели игры и мастер-классы по знакомству с сырной и молочной продукцией региона. Праздник был приурочен к 115-летию отрасли в регионе и к 80-летию Алтайского края.

Как отмечают местные власти, по итогам 2016 года алтайские предприятия занимают первое место в стране по производству сыров и сырных продуктов. Производством сыров и сырных продуктов в крае занимаются 39 предприятий. В 2016 году объем производства в отрасли увеличился на 0,4%. На данный момент в регионе производятся все виды сыров: твердые, полутвердые, мягкие, рассольные и плавленые. Более 70% алтайских сыров вывозятся за пределы региона, в том числе за рубеж.