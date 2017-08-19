Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил правительству рассмотреть финансирование соцобъектов Усть-Среднеканской ГЭС

Экономика и бизнес
19 августа, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Согласно поручению президента России, кабмин должен решить этот вопрос до 15 ноября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии "Русгидро" до 15 ноября определить порядок финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры Усть-Среднеканской гидроэлектростанции. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке, состоявшегося 3 августа.

"Определить порядок предоставления из федерального бюджета субсидий на строительство объектов социальной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Свободный" в г. Свободный Амурской области при условии обязательного использования типовой проектной документации", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

Первый гидроагрегат гидроэлектростанции планируется ввести в обращение в 2018 году. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области ведет "Усть-СреднеканГЭСстрой" - дочернее общество "Русгидро".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве простились с Верой Глаголевой
2
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
3
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище
4
Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте
5
Водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе на Ставрополье
6
Войсковая эксплуатация новейшего пулемета РПК-16 может начаться в этом году
7
Противники приема беженцев вышли на акцию протеста в центре Турку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама