Путин поручил правительству рассмотреть финансирование соцобъектов Усть-Среднеканской ГЭС

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии "Русгидро" до 15 ноября определить порядок финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры Усть-Среднеканской гидроэлектростанции. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке, состоявшегося 3 августа.
"Определить порядок предоставления из федерального бюджета субсидий на строительство объектов социальной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Свободный" в г. Свободный Амурской области при условии обязательного использования типовой проектной документации", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Кремля.
Первый гидроагрегат гидроэлектростанции планируется ввести в обращение в 2018 году. Строительство Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области ведет "Усть-СреднеканГЭСстрой" - дочернее общество "Русгидро".