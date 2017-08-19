Путин поручил выделить на модернизацию БАМа и Транссиба до 100 млрд рублей в 2017 году

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей за счет средств Фонда национального благосостояния в размере до 100 млрд рублей в 2017 году и до 50 млрд рублей в 2018 году. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке, состоявшегося 3 августа.

"С учетом ранее данных поручений президента РФ обеспечить финансирование инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей за счет средств Фонда национального благосостояния в пределах лимита, предусмотренного на указанные цели в 2017-2019 годах, в размере до 100 млрд рублей в 2017 году и до 50 млрд рублей в 2018 году", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад о выполнении данного поручения должен быть представлен до 1 ноября 2017 года.

Кроме того, кабмину поручено совместно с заинтересованными организациями "обеспечить синхронизацию целевых параметров программ развития энергетической и портовой инфраструктуры в Дальневосточном федеральном округе, планов развития Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и планов развития основных грузоотправителей и грузополучателей на территории этого округа". Доклад о выполнении данного поручения должен быть представлен до 1 декабря 2017 года.