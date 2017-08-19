Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

План развития инфраструктуры Восточного нефтехимического комплекса подготовят к ноябрю

Экономика и бизнес
19 августа, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, августа. /ТАСС

Инвестиции в строительство первых двух очередей ВНХК до 2022 года составят 796 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго России разработать дорожную карту развития инфраструктуры в целях реализации стратегического инвестиционного проекта Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Приморье в части, касающейся электросетевого хозяйства и трубопроводного транспорта. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке, состоявшегося 3 августа.

"Минэнерго России: разработать при участии ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" и других заинтересованных организаций и утвердить дорожную карту развития инфраструктуры и ее финансирования в целях реализации стратегического инвестиционного проекта Восточного нефтехимического комплекса в части, касающейся электросетевого хозяйства и трубопроводного транспорта, с учетом ранее данных поручений президента РФ", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 1 ноября 2017 г.

Как заявил глава Минэнерго России Александр Новак 3 августа в ходе совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов в ДФО, инвестиции в строительство первых двух очередей Восточного нефтехимического комплекса в Приморском крае до 2022 года составят 796 млрд рублей. Новак напомнил, что правительство оказывает поддержку проекту строительства ВНХК.

Как отметил министр, оператор проекта - "Роснефть" - планирует строительство трех очередей. Первая и вторая очереди должны быть введены в эксплуатацию в период до 2022 года - это НПЗ мощностью до 12,5 млн тонн нефти и нефтехимические мощности в 3,4 млн тонн сырья в год. По его словам, уже получены технические условия на все объекты внешней инфраструктуры. Министр отметил, что прорабатываются "источники и механизмы финансирования со всеми компаниями - с РЖД, ФСК, "Транснефтью".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве простились с Верой Глаголевой
2
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
3
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище
4
Появилось видео с места нападения на прохожих в Сургуте
5
Водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе на Ставрополье
6
Войсковая эксплуатация новейшего пулемета РПК-16 может начаться в этом году
7
Противники приема беженцев вышли на акцию протеста в центре Турку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама