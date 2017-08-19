План развития инфраструктуры Восточного нефтехимического комплекса подготовят к ноябрю

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго России разработать дорожную карту развития инфраструктуры в целях реализации стратегического инвестиционного проекта Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Приморье в части, касающейся электросетевого хозяйства и трубопроводного транспорта. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке, состоявшегося 3 августа.

"Минэнерго России: разработать при участии ПАО "Нефтяная компания "Роснефть" и других заинтересованных организаций и утвердить дорожную карту развития инфраструктуры и ее финансирования в целях реализации стратегического инвестиционного проекта Восточного нефтехимического комплекса в части, касающейся электросетевого хозяйства и трубопроводного транспорта, с учетом ранее данных поручений президента РФ", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 1 ноября 2017 г.

Как заявил глава Минэнерго России Александр Новак 3 августа в ходе совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов в ДФО, инвестиции в строительство первых двух очередей Восточного нефтехимического комплекса в Приморском крае до 2022 года составят 796 млрд рублей. Новак напомнил, что правительство оказывает поддержку проекту строительства ВНХК.

Как отметил министр, оператор проекта - "Роснефть" - планирует строительство трех очередей. Первая и вторая очереди должны быть введены в эксплуатацию в период до 2022 года - это НПЗ мощностью до 12,5 млн тонн нефти и нефтехимические мощности в 3,4 млн тонн сырья в год. По его словам, уже получены технические условия на все объекты внешней инфраструктуры. Министр отметил, что прорабатываются "источники и механизмы финансирования со всеми компаниями - с РЖД, ФСК, "Транснефтью".