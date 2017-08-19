Минфину предложено расширить консолидированную группу налогоплательщиков по Амурскому ГПЗ

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ТАСС, 19 августа. Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину совместно с ПАО "Газпром" до 1 октября рассмотреть вопрос о предоставлении права присоединения в 2017 году к консолидированной группе налогоплательщиков организациям, инвестирующим в проект по строительству Амурского газоперерабатывающего завода. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестпроектов на Дальнем Востоке, состоявшегося 3 августа.
Льгота может быть предоставлена тем организациям, "в которых непосредственно участвуют собственники объектов Единой системы газоснабжения (с суммарной долей участия более 50%) и которые реализуют инвестиционный проект по строительству Амурского газоперерабатывающего завода, если объем капитальных вложений таких организаций составляет не менее 100 млрд рублей", говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Строительство газоперерабатывающего завода в 15 км к северу от города Свободный в Амурской области началось в октябре 2015 года. К настоящему времени завершена планировка завода - для начала сооружения технологических объектов подготовлено более 800 га площадей, а совокупный размер земельных участков всех объектов Амурского ГПЗ составляет более 1,7 тыс. га.
Строятся коммуникации, создается автомобильная, железнодорожная и речная инфраструктура, готовится возведение жилого микрорайона для сотрудников, число которых на заводе должно составить около 3 тыс. человек.
В начале августа глава "Газрома" Алексей Миллер заявил, что Амурский газоперерабатывающий завод заработает на полную мощность 1 января 2025 года, никаких отклонений в реализации графика строительства нет.