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Bild: генсек партии "Христианско-социальный союз" назвал Шрёдера "российским солдатом"

Экономика и бизнес
20 августа, 1:57 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 20, августа. /ТАСС

Андреас Шойер раскритиковал выдвижение экс-канцлера ФРГ в совет директоров "Роснефти"

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Герхард Шрёдер

Герхард Шрёдер

© EPA/SASCHA STEINBACH

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь немецкой партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Андреас Шойер подверг резкой критике выдвижение кандидатуры экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в совет директоров компании "Роснефть".

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"Бывший канцлер Шрёдер превращается в российского солдата", - заявил он в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag. "Деятельность Шрёдера в "Роснефти" дурно пахнет, тут смешиваются частные экономические интересы с политикой", - считает представитель ХСС.

Социал-демократ Шрёдер, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергся резкой критике у себя на родине после того, как 11 августа правительство России выдвинуло его кандидатом в совет директоров компании "Роснефть". Другими кандидатами, помимо Шрёдера, стали бывший казначей компании ExxonMobil Дональд Хамфриз, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Компания "Роснефть" проведет внеочередное собрание акционеров 29 сентября в Санкт-Петербурге.

В 2016 году Шрёдер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2, оператора проекта газопровода "Северный поток - 2". До этого политик возглавлял консорциум по строительству первой очереди трубопровода для поставок газа из России в Германию в обход транзитных стран по дну Балтийского моря.

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