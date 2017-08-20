Завод "Укроборонпрома" попал под санацию из-за отсутствия заказов от минобороны Украины

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Завод "Укроборонпрома" попал под процедуру санации из-за отсутствия заказов от министерства обороны Украины. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба концерна.

"Государственное предприятие "Нежинский ремонтный завод инженерной техники", входящее в состав "Укроборонпрома", в 2016 году безуспешно и в последний раз пыталось выиграть тендер министерства обороны Украины. <...> Уже в этом году, именно из-за долгов перед работниками по заработной плате, бюджетом и кредиторами на сумму около 8 млн гривен ($310 тыс.), предприятие не допустили к участию в государственных тендерах. Именно с целью оптимизации затрат и управления активами на заводе начали процедуру санации", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" заявили, что оборонное министерство последние три года отдавало контракты частному предприятию, которое не имеет производственных площадей и использовалось "для проведения бестоварных и конвертационных процедур с фиктивными фирмами".

Неженский ремонтный завод последний раз получил два контракта от министерства обороны Украины в 2014 году. Оплата выполненных заказов в полном объеме была произведена только после обращения предприятия в суд. В 2016 году в рамках санации завод уже лишился некоторых объектов, однако директор предприятия Сергей Приходько заявил, что все стратегическое имущество для ремонта и восстановления техники все еще находится в собственности завода.