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Начал работу новый грузовой железнодорожный маршрут из Китая в Россию

Экономика и бизнес
20 августа, 12:28 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 20, августа. /ТАСС

Протяженность маршрута, пролегающего через Казахстан, составит 6,3 тыс. км

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© REUTERS/Stringer

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Новый маршрут железнодорожных грузовых перевозок из северо-западной китайской провинции Цинхай через Казахстан в Россию начал функционировать в воскресенье.

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Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Конечный пункт назначения поезда с изделиями химической промышленности - Пермь, куда груз должен быть доставлен в течение 10 дней, то есть на 30 суток быстрее, чем по морю. Общая протяженность пути составит 6,3 тыс. км. Власти КНР ожидают, что благодаря новому маршруту перевозок повысится конкурентоспособность китайских товаров в России.

Согласно официальной статистике, в настоящее время из Китая в страны Центральной Азии и Европы, в том числе РФ, через евразийское пространство регулярно ходит более 20 грузовых составов.

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