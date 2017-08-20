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УАЗ в сентябре возобновит режим полной рабочей недели

Экономика и бизнес
20 августа, 12:53 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 20, августа. /ТАСС

Предприятие планирует выпуск новой модели автомобиля и развитие экспорта с зарубежными странами

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УЛЬЯНОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в сентябре вернется к пятидневному режиму работы, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия. С 11 августа предприятие работало в режиме неполной недели, ранее сообщалось, что такой график рассчитывают сохранить до конца года, но при формировании благоприятной конъюнктуры режим может быть досрочно отменен.

"На предприятии принят нормативный акт, согласованный с профсоюзным комитетом, устанавливающий пятидневную рабочую неделю с 4 сентября 2017 года в двусменном режиме. Благодаря реализации комплексных программ стимулирования спроса и увеличению портфеля заказов, Ульяновский автомобильный завод уже в августе перешел в режим четырехдневной рабочей недели, вместо заявленного ранее трехдневного режима, а в сентябре будет работать по общефедеральному графику", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время идет работа по формированию портфеля заказов на IV квартал 2017 года. По словам директора по правовым вопросам предприятия Евгения Береснева, переход к штатному темпу работы дополнительно укрепит социальную сферу предприятия и позицию УАЗа как одного из крупнейших региональных налогоплательщиков и работодателей.

В 2017 году УАЗ также планирует укрепить позиции на российском рынке. В сентябре 2017 года начнется серийное производство новой модели УАЗ "Профи" грузоподъемностью 1,5 тонны. Вывод на рынок новой модели позволит нарастить объемы продаж и производства. Предприятие также наращивает портфель заказов за счет развития экспортных направлений с Китаем, Индонезией, Вьетнамом, рядом стран Латинской Америки и Африки. В настоящее время эти регионы остаются перспективными направлениями для увеличения экспортных поставок автомобилей УАЗ.

УАЗ специализируется на выпуске полноприводных легковых автомобилей, а также микроавтобусов. Производственная мощность завода составляет 105 тыс. машин в год. С 2000 года предприятие входит в структуру концерна "Соллерс". Компания выпускает более 10 моделей марки UAZ примерно в 100 модификациях и экспортирует продукцию более чем в 20 стран.

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