Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Siemens к двум структурам "Технопромэкспорта" (входит в Ростех) и назначил судебное заседание по его рассмотрению на 18 сентября. Суд также отказался арестовывать четыре турбины в Крыму, следует из картотеки арбитражных дел.

"Рассмотрев заявленное Siemens в порядке ст. 90 АПК РФ ходатайство о принятии испрашиваемых обеспечительных мер (арест четырех турбин - прим. ТАСС), суд не находит правовых и документальных оснований для его удовлетворения ввиду нижеизложенного", - говорится в сообщении.

В июле 2017 года немецкий концерн Siemens подал иск против представителей компании "Технопромэкспорт" из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Однако позже представитель компании Филипп Энч заявил, что Siemens считает выкуп газовых турбин достаточно простым решением конфликта.

В "Технопромэкспорте" заявили, что компания не получала от Siemens никаких официальных предложений по выкупу турбин. Кроме того, "Технопромэкспорт" предлагал такой вариант концерну еще в 2016 году, однако Siemens тогда отказался, после чего оборудование было продано другой компании. В "Технопромэкспорте" отметили, что "на сегодняшний день турбины прошли модернизацию и специфицированы по характеристикам под проект" с использованием российских технологий.

Турбины и санкции

Скандал вокруг поставок турбин в Крым произошел в начале июля. Тогда агентство Reuters сообщило, что в Крыму находятся газовые турбины, произведенные Siemens, что противоречит санкциям Евросоюза.

Входящий в госкорпорацию "Ростех" "Технопромэкспорт" строит две газовые ТЭС мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС на 470 МВт запланирован на начало 2018 года.

На крымских ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций. В феврале текущего года глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация завершает переговоры с Ираном о поставке турбин для ТЭС в Крыму. Но договориться стороны так и не смогли.

После того, как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия поставила в Крым турбины Siemens, несмотря на санкции Евросоюза, Ростех заявил, что "Технопромэкспорт" приобрел четыре комплекта газотурбинных установок "со вторичного рынка". Однако при этом не уточнялось, кто является производителем оборудования.

Одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин, называлась компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 46%.

Юридическая корректность

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подчеркивал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму.

Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного производства. У турбин есть российский сертификат, отмечал Мантуров.

В Siemens в свою очередь заявили о приостановке поставок энергооборудования российским компаниям.

4 августа Евросоюз расширил санкции в отношении России из-за поставки турбин Siemens для ТЭС в Крыму в обход санкций. Под санкции попали замглавы Минэнерго России Андрей Черезов, глава департамента министерства Евгений Грабчак и глава ОАО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка. Ограничения также введены против компаний-партнеров Siemens в России - ОАО "Технопромэкспорт", одноименного ООО и ЗАО "Интеравтоматика".