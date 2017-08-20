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Ущерб от лесных пожаров в России сократился в три раза по сравнению с прошлым годом

Экономика и бизнес
20 августа, 21:02 UTC+3 ТАСС

По словам главы Рослесхоза Ивана Валентика, в этом году от пожаров больше всего пострадали Сибирь и Дальний Восток

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ТАСС, 20 августа. Ущерб от лесных пожаров в России в 2017 году сократился в три раза по сравнению с прошлым годом и составит около 10 млрд рублей. Об этом руководитель Рослесхоза Иван Валентик рассказал в интервью "Российской газете".

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"Эти суммы обычно пугают. Например, 60 млрд рублей - в 2015 году. В 2016 году ущерб был 26 млрд рублей, в 2017-м прогнозируется почти в три раза меньше - 9,5 млрд. Мы подсчитываем и потери древесины, и затраты на тушение, и те компоненты, которые не являются прямым ущербом, а определяются по гражданскому законодательству", - заявил чиновник.

Он добавил, что потери состоят не столько в экономических убытках, сколько в ущербе экологии.

Валентик указал, что четыре из пяти лесных пожаров в России происходят по вине человека. Чиновник отметил, что в этом году от возгораний больше других пострадали регионы Сибири и Дальнего Востока.

"Наиболее сложно ситуация развивается в Республике Саха (Якутия). Там сегодня наиболее значительные площади лесных пожаров. Причем они бушуют в очень трудных заболоченных местностях. Там сложный горный рельеф, и тушение этих пожаров серьезно осложнено", - отметил Валентик.

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке доходила в начале августа до 126,3 тыс. га. Всего в тушении лесных пожаров в этой части страны к настоящему моменту участвуют 2,1 тыс. человек, 293 единицы техники и 17 воздушных судов.

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