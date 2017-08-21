"Роснефть" в понедельник объявит о закрытии сделки с Essar Oil

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ТАСС, 21 августа. "Роснефть" в понедельник сделает заявление об официальном завершении сделки с индийской компанией Essar Oil. Об этом сообщает агентство Reuters.
В октябре прошлого года "Роснефть" объявила, что намерена купить 49% в Essar Oil Limited у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней компаний. Стоимость приобретения 100% бизнеса в Essar Oil Limited "Роснефтью" и консорциумом международных инвесторов, в который войдет Trafigura и инвестиционная группа UCP, составит $12,9 млрд.
Essar Oil - подразделение диверсифицированной Essar Group, владеет вторым крупнейшим частным нефтеперерабатывающим заводом Индии в городе Вадинар.
Введенные США и ЕС в отношении России экономические санкции касались в том числе энергетического сектора.