Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" в понедельник объявит о закрытии сделки с Essar Oil

Экономика и бизнес
21 августа, 2:02 UTC+3 ТАСС

Essar Oil - подразделение Essar Group, владеющее крупным нефтеперерабатывающим заводом Индии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 августа. "Роснефть" в понедельник сделает заявление об официальном завершении сделки с индийской компанией Essar Oil. Об этом сообщает агентство Reuters.

В октябре прошлого года "Роснефть" объявила, что намерена купить 49% в Essar Oil Limited у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней компаний. Стоимость приобретения 100% бизнеса в Essar Oil Limited "Роснефтью" и консорциумом международных инвесторов, в который войдет Trafigura и инвестиционная группа UCP, составит $12,9 млрд.

Essar Oil - подразделение диверсифицированной Essar Group, владеет вторым крупнейшим частным нефтеперерабатывающим заводом Индии в городе Вадинар.

Введенные США и ЕС в отношении России экономические санкции касались в том числе энергетического сектора.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан 4 тыс. военнослужащих
2
В Хабаровске задержан подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
3
В ДТП под Владимиром погибли четыре человека
4
Собянин отказался от дебатов по поводу переноса столицы из Москвы
5
СМИ: сирийские войска разгромили крупный форпост террористов на пути к Дейр-эз-Зору
6
Андрей Малахов сообщил о переходе на канал "Россия-1"
7
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
Темы дня
Новости партнеров
Реклама