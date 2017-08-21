Эксперт: строительство геоэлектростанций на Курилах целесообразно для экспорта в Японию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 августа. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Развитие геотермальной энергетики на Курилах целесообразно при возможности экспорта производимой энергии в Японию. Об этом ТАСС сообщил директор департамента энергетических ресурсов и геоэкологии Росгеологии Альберт Исхаков.

"На Курилах разведано два геотермальных объекта, имеющих значительный потенциал для развития геотермальной энергетики: Горячий пляж на острове Кунашир с общими оценками ресурсного потенциала равными 690МВт и Океанское на острове Итуруп потенциальной мощностью 610МВт. Курильские острова, в особенности остров Кунашир, который наиболее близок к Японии, характеризуются низким спросом на электроэнергию для внутреннего потребителя, поэтому реализацию данного потенциала целесообразно ориентировать на экспорт в Японию", - сказал Исхаков.

Развитие альтернативной энергетики на Дальнем Востоке обсудят участники Восточного экономического форума-2017, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Большое внимание будет уделено вопросам развития "умной" энергетики и возобновляемым источникам энергии, на которые переходит все больше стран в мире.

Среди лидеров в сфере геотермальной энергетики - США, Япония, Мексика, Италия, Исландия, Новая Зеландия, Филиппины, Индонезия. На Филиппинах и в Исландии на долю геотермальных электростанций приходится порядка 30% от общего объема выработки электроэнергии.

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