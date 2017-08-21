"Известия": Минфин не принял нулевой НДС на торговлю онлайн-магазинов РФ за рубеж

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские онлайн-магазины пока не смогут продавать товары иностранцам за рубеж с нулевым НДС, для такой возможности необходимо внесение поправок в Налоговый кодекс. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Минфина в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Газета пишет, что на протяжении нескольких месяцев АКИТ предлагала Минфину ввести упрощенную схему оформления документов для розничной продажи товаров иностранцам с нулевым НДС. Для уточнения перечня документов, которые продавец должен представить в такой ситуации, АКИТ направила письмо в министерство, а несколько дней назад ассоциация получила ответ за подписью замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Александра Смирнова.

В письме, с которым ознакомилось издание, сообщается, что при экспорте в адрес физических лиц получить нулевой НДС невозможно. По Налоговому кодексу для подтверждения нулевой ставки продавец должен представить в ФНС контракт на поставку товара или его копию. Но по Гражданскому кодексу договор поставки заключается лишь при передаче товара для целей предпринимательства - или других, но не связанных с личным, семейным, домашним использованием. Приобретая товар для себя, покупатель заключает с продавцом совсем другой договор - купли-продажи.

"В случае продажи юридическому лицу НДС возвращается без проблем, - заявил газете глава АКИТ Алексей Федоров. - В отношении же физических лиц получается интересная ситуация - в соответствии с Гражданским кодексом возможность возврата есть, в соответствии с трактовкой Налогового кодекса Минфином - нет". Он отметил, что такая ситуация ставит в неравные конкурентные условия российские компании перед иностранными, поскольку зарубежные интернет-магазины российский НДС не платят, и поэтому их товары оказываются дешевле, чем у российских ритейлеров.

В Минэкономразвития изданию рассказали, что вопрос о нулевом НДС при розничном экспорте прорабатывается.