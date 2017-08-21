Американская Sempra Energy покупает энергетическую Oncor за $9,45 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Американская Sempra Energy достигла соглашения о покупке энергетической компании Oncor за $9,45 млрд. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.
На покупку Oncor претендовал также холдинг Berkshire Hathaway, принадлежащий инвестору Уоррену Баффетту. По данным издания, предложение Sempra Energy превысило сумму, которую был готов выплатить миллиардер. Тот в прошлом месяце вел переговоры о приобретении Oncor за $9 млрд, однако Sempra Energy предложила сумму в размере $9,3 млрд, впоследствии повысив ее.
Официально о сделке может быть объявлено уже в ближайшее время. Когда она может быть закрыта, не сообщается. Сначала соглашение должно быть утверждено судом и регуляторами.
Базирующаяся в американском штате Техас Oncor является шестой по величине энергокомпанией в США. Она обслуживает свыше 10 млн клиентов в более чем 400 городах страны. Sempra Energy со штаб-квартирой в Сан-Диего (штат Калифорния) является одним из крупнейших в США поставщиков природного газа. Компания снабжает им более 32 млн потребителей.