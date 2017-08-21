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Кабмин ввел плату за проезд по участкам дороги "Дон" в Ростовской области и на Кубани

Экономика и бизнес
21 августа, 7:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

Участки будут использоваться на платной основе до 1 мая 2109 года

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство РФ сделало платным проезд по двум участкам дороги "Дон" в Ростовской области и Краснодарском крае до 2109 года. Соответствующие распоряжения за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликованы в понедельник на сайте кабмина.

"Распоряжением №1765-р устанавливается, что участок автомобильной дороги М-4 "Дон" 1091,6 км - 1119,5 км в Ростовской области будет использоваться на платной основе до 1 мая 2109 года в составе объединенного участка этой дороги 1091,6 км - 1195 км. Общая протяженность объединенного участка составит 103,38 км, - говорится в пояснительной записке к документу. - Распоряжением №1766-р устанавливается, что участок автомобильной дороги М-4 "Дон" 1195 км - 1319 км автомобильной дороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае будет использоваться на платной основе до 1 мая 2109 года".

Предполагается, что средства от сбора платы за проезд возместят часть затрат на содержание и ремонт этих участков автодороги.

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