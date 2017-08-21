Кабмин ввел плату за проезд по участкам дороги "Дон" в Ростовской области и на Кубани

"Известия": Минфин не принял нулевой НДС на торговлю онлайн-магазинов РФ за рубежЭкономика и бизнес 21 августа, 6:22
Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 21 августаОбщество 21 августа, 6:19
Солнечно, сухо и до 31 градуса тепла будет в столичном регионеМосква 21 августа, 6:09
"Известия": маркировка пива может привести к его удорожаниюЭкономика и бизнес 21 августа, 5:34
ВКС РФ ликвидировали свыше 200 боевиков ИГ, направлявшихся к Дейр-эз-ЗоруАрмия и ОПК 21 августа, 5:11
Визит госсекретаря Ватикана в РФ обозреватели считают политическим событиемОбщество 21 августа, 4:10
Опрос: Трамп теряет поддержку в ключевых штатах, голосовавших за него на выборахМеждународная панорама 21 августа, 3:41
CNN: более 10 дипломатов США и членов их семей подверглись "акустическим атакам" на КубеМеждународная панорама 21 августа, 3:12
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судномПроисшествия 21 августа, 2:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство РФ сделало платным проезд по двум участкам дороги "Дон" в Ростовской области и Краснодарском крае до 2109 года. Соответствующие распоряжения за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликованы в понедельник на сайте кабмина.
"Распоряжением №1765-р устанавливается, что участок автомобильной дороги М-4 "Дон" 1091,6 км - 1119,5 км в Ростовской области будет использоваться на платной основе до 1 мая 2109 года в составе объединенного участка этой дороги 1091,6 км - 1195 км. Общая протяженность объединенного участка составит 103,38 км, - говорится в пояснительной записке к документу. - Распоряжением №1766-р устанавливается, что участок автомобильной дороги М-4 "Дон" 1195 км - 1319 км автомобильной дороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае будет использоваться на платной основе до 1 мая 2109 года".
Предполагается, что средства от сбора платы за проезд возместят часть затрат на содержание и ремонт этих участков автодороги.