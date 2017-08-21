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Кабмин утвердил план реализации программы по доступному жилью на 2017-2019 годы

Экономика и бизнес
21 августа, 7:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, августа. /ТАСС

План включает в себя 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты и данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план реализации государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2017-2019 годы. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.

"План реализации государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"на 2014-2016 годы был утвержден распоряжением правительства от 20 сентября 2014 года №1867-р. В целях эффективного мониторинга и контроля исполнения госпрограммы подписанным постановлением она дополнена планом ее реализации на 2017-2019 годы", - говорится в пояснительной записке к документу.

План включает 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти.

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