Кабмин утвердил план реализации программы по доступному жилью на 2017-2019 годы

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило план реализации государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2017-2019 годы. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабмина.
"План реализации государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"на 2014-2016 годы был утвержден распоряжением правительства от 20 сентября 2014 года №1867-р. В целях эффективного мониторинга и контроля исполнения госпрограммы подписанным постановлением она дополнена планом ее реализации на 2017-2019 годы", - говорится в пояснительной записке к документу.
План включает 24 наиболее важных социально значимых контрольных события, сроки их достижения, ожидаемые результаты, данные об ответственных федеральных органах исполнительной власти.