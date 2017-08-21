ЦБ РФ отозвал лицензию у АКБ "Северо-Восточный альянс"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Банк России отозвал с 21 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Северо-Восточный альянс" (АКБ "СВА"), который, согласно данным отчетности, по величине активов на 1 августа занимал 250-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, бизнес-модель АКБ "СВА" была ориентирована на обслуживание интересов его собственников и носила выраженный кэптивный характер. Высокорискованное кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, и не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитной организации значительного объема "неработающих" активов. При этом банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и уклонялся от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем "технической" трансформации активов.

Как отмечает регулятор, банк "СВА" оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами, в связи с чем в его деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и реальная угроза интересам его кредиторов.

Банк России неоднократно применял в отношении АКБ "СВА" меры надзорного реагирования, главным образом связанные с доформированием резервов на возможные потери по различным активам. Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по стабилизации его финансового положения свидетельствует о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации, говорится в сообщении.

В соответствии с приказом Банка России в АКБ "СВА" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.