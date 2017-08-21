"Альфа-Капитал" отозвал письма сотрудника о ситуации в банках

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Управляющая компания "Альфа-Капитал" отозвала письма сотрудника компании Сергея Гаврилова, в которых он предупреждал клиентов о наличии рисков в "ФК Открытие", Бинбанке, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке (МКБ). Об ТАСС сообщила пресс-служба управляющей компании.

"В пятницу письма, направленные ранее сотрудником компании Сергеем Гавриловым, отозваны. Таким образом, были полностью дезавуированы прошлые заявления сотрудника. Оперативно информация об этом была направлена в ФАС", - отметили в пресс-службе, добавив, что ответ на запрос антимонопольной службы будет направлен 21 августа.

В УК "Альфа-Капитал" также подчеркнули, что письмо в отношении рисков инструментов банков являлось частным мнением сотрудника компании, а не ее официальной позицией.

Ранее стало известно о письме, разосланном сотрудником "Альфа Капитала" клиентам. В письме говорилось, что ситуация вокруг "ФК Открытия", Бинбанка, Промсвязьбанка и МКБ "может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента РФ в 2018 году, как думают многие". Согласно письму, под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций банков, которые в случае санации могут быть полностью списаны. Сотрудник "Альфа Капитала" также рекомендовал клиентам этих банков перевести активы к более надежным участникам банковской системы РФ.

После этого представители "Альфа Капитала" и Альфа-банка заявили, что в письме отражено частное мнение сотрудника, и намерены продолжить работу с вышеперечисленными банками.

ФАС 16 августа, не дожидаясь обращения Банка России, на основании сообщений СМИ запросила у УК "Альфа Капитал" информацию о распространении письма. Компания должна была предоставить информацию до 21 августа.