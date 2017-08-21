"Роснефть" закрыла сделку по покупке 49% индийской Essar Oil

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Роснефть" закрыла стратегическую сделку по приобретению 49,13% акций индийской компании Essar Oil Limited (EOL) у Essar Energy Holdings Limited и аффилированных с ней компаний, говорится в сообщении "Роснефти".

Одновременно о закрытии сделки по приобретению 49,13% EOL объявил консорциум международных инвесторов, в который входят Trafigura и UCP.

"Ценовые параметры сделки соответствуют ранее подписанным обязывающим документам", - отмечается в сообщении.

В октябре 2016 года "Роснефть" подписала соглашение о приобретении 49% акций Essar Oil Limited. Стоимость приобретения 100% бизнеса в Essar Oil Limited "Роснефтью" и консорциумом международных инвесторов составит $12,9 млрд.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, комментируя сделку, заявил, что планируется "существенно повысить финансовые показатели предприятия и в среднесрочной перспективе одобрить стратегию по развитию активов".

По информации "Роснефти", EOL принадлежит розничная сеть из более чем 3,5 тыс. заправочных станций по всей Индии, работающих под брендом Essar. "Наличие данного канала реализации дополнительно повышает операционные и финансовые показатели актива благодаря стабильно растущему внутреннему спросу на продукцию со значительной добавленной стоимостью и выбранной стратегии розничной экспансии", - сообщает "Роснефть".

Essar Oil - подразделение диверсифицированной Essar Group, владеет вторым крупнейшим частным нефтеперерабатывающим заводом Индии в городе Вадинар. ВТБ предоставит индийской компании $3,9 млрд на реструктуризацию долга.