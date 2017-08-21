Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,1 рубля

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 59,1 рубля.
Евро опустился на 7 копеек и достиг отметки 69,35 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1933,73 пункта.
Индекс РТС поднялся на 0,4% и достиг отметки в 1032,47 пункта.