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В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США

Экономика и бизнес
21 августа, 10:15 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 21, августа. /ТАСС

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас выразил надежду на то, что поставки сырья из США снизят цену для литовских потребителей

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ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Первая партия сжиженного природного газа из США доставлена в Клайпедский государственный морской порт Литвы на Балтике. Об этом в понедельник сообщило литовское министерство энергетики.

"Сжиженный газ поставлен в нашу страну по договору, подписанному в июне с американской энергетической компанией Cheniere", - отметил глава ведомства Жигимантас Вайчюнас.

В трюмах пришедшего в Клайпеду танкера, который ходит под флагом Маршалловых островов, находится около 140 тыс. кубометров сырья. По словам министра, в середине сентября в Клайпеде ожидается вторая партия газа.

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Вайчюнас выразил надежду на то, что поставки газового сырья из США снизят цену для литовских потребителей. "При росте поставок рано или поздно цена уменьшится", - сказал он.

Сжиженный газ поступит на действующий в Клайпедском морском порту Литвы на Балтике терминал сжиженного природного газа, откуда затем будет распределяться по газовым сетям, а часть поступит на хранение в Инчукалнское подземное хранилище в Латвии. До сих пор терминал на регулярной основе принимал сжиженный газ из Норвегии по контракту с компанией Statoil, а также из Нигерии и Тринидада и Тобаго.

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